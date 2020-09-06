Китайский многоразовый экспериментальный космический аппарат, запущенный в минувшую пятницу, после двух дней полета вернулся и успешно приземлился на заданной площадке.

«После двухдневного полета аппарат 6 сентября успешно приземлился на заданной площадке», — говорится в сообщении агентства Синьхуа.

Отмечается, что эксперимент прошел удачно, что означает, что Китай сделал прорыв в исследовании технологий многоразового использования в космической сфере.

В пятницу китайская корпорация космической науки и техники (CASC) сообщила, что с космодрома Цзюцюань был проведен пуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» с многоразовым испытательным космическим кораблем, который через некоторое время полета на орбите возвратится на Землю.

Отмечалось, что «аппарат предназначен для тестирования технологий многократного использования во время полетов и предоставления технологической поддержки в мирном освоении космоса».

Американские военные сообщали, что аппарат, который в каталоге космических объектов получил международное обозначение 2020-063А и номер 46389, был найден на орбите с наклонением 50,2 градуса, минимальной высотой 332 километра и максимальной — 348 километров.

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