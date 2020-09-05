Правящий блок немецкого канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии не поддержат требования отказаться от завершения газопровода «Северный поток — 2», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в бундестаге.

Накануне консерватор, кандидат в лидеры партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц выступил за двухлетний мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации вокруг российского блогера Алексея Навального.

По данным собеседников агентства, коалиция Меркель не поддержит призывы заморозить проект, так как в поддержку строительства выступает немецкая промышленность. Кроме того, глубокие связи между двумя странами, в особенности у немецких социал-демократов, вряд ли позволят сорвать реализацию «Северного потока — 2».

Другой важный фактор — враждебность США к газопроводу и оказываемое давление. Об этом косвенно говорит заявление Восточного комитета немецкой экономики о просьбе Меркель не связывать реализацию проекта с ситуацией вокруг Навального.

Еще одна немаловажная причина, почему власти Германии не намерены отказываться от трубопровода, заключается в необходимости выплатить компенсации в случае срыва проекта.

Minval.az