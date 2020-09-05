Стоимость вакцины, которую разрабатывают французская фармакологическая корпорация Sanofi и британская компания GSK (GlaxoSmithKline), составит менее €10 за дозу. Об этом сообщил в субботу глава французского подразделения Sanofi Оливье Божийо в эфире радиостанции France Inter.

«Цена за одну вакцину составит менее €10», — сказал он. «В настоящий момент мы в процессе изучения всех производственных затрат, которые у нас будут в ближайшие месяцы», — добавил Божийо.

Он сообщил, что «французы, как и жители других европейских стран, получат вакцину Sanofi одновременно с жителями США». «Летом мы подписали контракт с американцами, тогда же это было сделано с европейцами и с британцами», — подчеркнул глава французского подразделения компании.

Как отмечают специалисты, предполагается, что США получат около 100 млн доз разрабатываемой вакцины, страны Европы — 300 млн, Великобритания — 60 млн. Божийо напомнил, что «вакцина будет производиться во Франции, в Витри-сюр-Сен [пригород Парижа]». Он также сообщил, что «миллионы доз» будут направлены в развивающиеся страны по определенным тарифам.

В июле компании объявили о соглашении с правительством США на разработку вакцины от коронавируса на сумму $2,1 млрд. 3 сентября пресс-служба Sanofi сообщила о том, что вместе с GSK приступила в США к клиническим испытаниям вакцины. Компании ожидают получения первых результатов к началу декабря, это позволит перейти к третьей фазе исследования. Предполагается, что при благоприятных результатах заявление на разрешение использовать вакцину будет направлено в первой половине 2021 года.

Minval.az