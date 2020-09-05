Несколько крупнейших британских газет в субботу не поступили вовремя в продажу и не были доставлены подписчикам из-за акции движения «Восстание вымирающих».

Активисты заблокировали выезды из принадлежащих Руперту Мердоку типографий в графствах Мерсисайд и Хартфордшир, а также в Норт-Ланаркшире. Они выставили на дороги автомобили, а также установили на проезжей части разные конструкции, к которым привязали себя.

В этих типографиях, сообщает BBC News, в числе прочих печатаются The Sun, The Times, The Daily Telegraph, The Daily Mail и Evening Standard.

По мнению участников «Восстания вымирающих», британские издания не уделяют достаточно внимания проблеме изменения климата.

Представители СМИ, в свою очередь, сочли акцию «нападением на свободу прессы». Так, в частности, охарактеризовала произошедшее в твиттере газета The Sun, извинившись перед читателями за причиненные неудобства.

Задержаны более 40 участников акции.

Minval.az