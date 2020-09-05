Глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что в результате президентский выборов в США, которые пройдут 3 ноября, в стране могут начаться беспорядки. Соответствующее предупреждение он озвучил в беседе с Axios.

«К сожалению, мне кажется, что есть большой риск беспорядков в период между голосованием и объявлением результата. Я думаю, что нам надо сделать все возможное, чтобы снизить риск насилия», — предостерег Цукерберг.

Также он призвал СМИ вместе с Facebook готовить население к тому, что подсчет голосов может занять несколько дней или даже недель.

Minval.az