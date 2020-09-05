Американский рэпер Канье Уэст подал документы для регистрации кандидатом в президенты США в штатах Кентукки и Миссисипи, сообщает портал TMZ.

«Наша команда с удовольствием рассмотрит эту заявку и прилагающиеся к ней приблизительно 19 тысяч подписей, чтобы определить, сможет ли мистер Уэст быть включен (в бюллетени для голосования – ред.)», – написал в Twitter секретарь штата Кентукки Майкл Адамс.

Как уточняет TMZ, аналогичную заявку Уэст подал в пятницу в избирательную комиссию Миссисипи.

К настоящему моменту рэперу удалось зарегистрироваться независимым кандидатом в президенты США в 10 американских штатах – Арканзасе, Колорадо, Юте, Оклахоме, Вермонте, Айдахо, Айове, Луизиане, Миннесоте и Теннесси. Еще в девяти его заявка была отклонена по разным причинам.

Ранее Уэст признал, что его участие в выборах президента США обречено на провал. При этом артист не стал отрицать того, что он, по сути, отбирает голоса афроамериканцев у бывшего вице-президента США и кандидата на высший государственный пост от Демократической партии Джозефа Байдена и снижает его шансы на победу.

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