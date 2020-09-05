Вашингтон приступил к модернизации своих ядерных сил в ответ на аналогичные действия Москвы и планирует завершить ее к 2030 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова заместителя помощника главы Пентагона Роберта Суфера.

«Сейчас мы как раз находимся на пороге перехода от концептуальной к инженерной фазе, чтобы фактически закупить эти системы. И только примерно к 2030 году Россия и Китай увидят всю мощь нашей ядерной модернизации», — заявил Суфер.

По его словам, действия США продиктованы исключительно усилиями России по усилению своего ядерного потенциала.

Так, Суфер считает, что именно РФ ответственна за развязывание гонки нестратегических ядерных вооружений.

«Между Россией и Соединенными Штатами сейчас нет гонки вооружений как таковой, за одним важным исключением – это нестратегическое ядерное оружие России», — отметил чиновник.

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