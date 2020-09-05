Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает, что масштабная поставка вакцин от коронавируса сможет начаться к середине 2021 года, заявила на брифинге главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

«Сейчас проходит большое количество клинических испытаний по всему миру, — констатировала она. — На самом деле, ситуация очень оптимистичная. Мы видим большой пул вакцин-кандидатов, и мы знаем, что при разработке вакцин уровень успеха составляет около 10%. Поэтому есть большие надежды, что несколько из них докажут свою эффективность и безопасность».

Однако, подчеркнула Сваминатан, любая вакцина должна пройти полноценные клинические испытания, состоящие из трех этапов.

«Мы ожидаем результатов по вакцинам, находящимся на третьем этапе клинических испытаний, к концу этого или началу следующего года, — сказала эксперт. — После этого мы обеспечим масштабирование производства для того, чтобы произвести сотни миллионов доз вакцин. Конечно, миру нужны миллиарды доз, но на это потребуется время. Поэтому, реалистично говоря, к середине 2021 года мы сможем начать направлять дозы вакцины для иммунизации населения».

«Изначально у нас не будет достаточно вакцин для того, чтобы иммунизировать всех, — отметила она. — Поэтому здесь будет необходимо правильно расставлять приоритеты. Важно, чтобы люди, которые в первую очередь нуждаются в вакцине, получили ее вне зависимости от того, в какой стране они проживают. Нет никакого смысла в том, чтобы в одной стране вакцинировали все население, а другие бы ждали слишком долго. Именно для этого нам и нужен механизм COVAX, который позволит на первом этапе обеспечить равное и справедливое распределение вакцин в консультациях с ВОЗ и с согласия всех его участников».

Minval.az