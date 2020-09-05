Специалисты предупреждают, что спутниковые снимки верфи Синпо свидетельствуют о подозрительной активности КНДР. Они считают, что власти страны могут вести подготовку к испытаниям ракеты Pukguksong-3. Американские эксперты отметили наличие нескольких судов в закрытом бассейне, а также присутствие в бухте двух подлодок класса Romeo, что, по их мнению, говорит о неких приготовлениях.
В США полагают, что подготовка к запуску баллистических ракет с подлодки может указывать на широко обсуждаемый «октябрьский сюрприз». Отмечается, что ранее южнокорейские СМИ сообщали о строительстве в КНДР подводной лодки, способной нести подобное вооружение.