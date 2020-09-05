Северная Корея готовится к испытательным пускам баллистических ракет с подводной лодки. Об этом рассказали эксперты вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, передает РИА Новости.

Специалисты предупреждают, что спутниковые снимки верфи Синпо свидетельствуют о подозрительной активности КНДР. Они считают, что власти страны могут вести подготовку к испытаниям ракеты Pukguksong-3. Американские эксперты отметили наличие нескольких судов в закрытом бассейне, а также присутствие в бухте двух подлодок класса Romeo, что, по их мнению, говорит о неких приготовлениях.

В США полагают, что подготовка к запуску баллистических ракет с подлодки может указывать на широко обсуждаемый «октябрьский сюрприз». Отмечается, что ранее южнокорейские СМИ сообщали о строительстве в КНДР подводной лодки, способной нести подобное вооружение.

Minval.az