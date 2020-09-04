Массовая вакцинация против коронавирусной болезни COVID-19 ожидается не ранее середины 2021 года. Такой прогноз сделала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

«Мы действительно не ожидаем массовой вакцинации до середины следующего года<…> Третья фаза испытаний должна занять больше времени, потому что нам необходимо увидеть, насколько вакцина защищает от болезни и насколько она безопасна», — сказала она о вакцинах, которые проходят клинические испытания на людях (цитата по Reuters).

Она подчеркнула, что все данные испытаний должны быть опубликованы и сопоставлены между собой. Она не назвала вакцины-кандидата, но заявила, что в ходе испытаний многие люди уже сделали прививку, но ВОЗ пока так и не знает, действует ли она.

Minval.az