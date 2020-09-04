Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Авдуллах Хоти по итогам переговоров в Вашингтоне договорились о нормализации экономических отношений.

«Президент Дональд Трамп объявил, что Сербия и Косово договорились о нормализации экономических отношений. Еще одно историческое соглашение, достигнутое президентом, для того чтобы сделать мир более спокойным, процветающим местом», — написал в твиттере заместитель Госсекретаря Джадд Дир.

Перед подписанием соглашения лидеры Сербии и Косово провели краткие встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Переговоры между сторонами велись на протяжении двух дней, отмечает «Медуза». Александр Вучич ранее заявлял, что в первоначальном варианте соглашения содержался пункт о взаимном признании независимости — сербская сторона заявила, что категорически отказывается его обсуждать.

Первоначально переговоры Сербии и Косово на высшем уровне предполагалось провести в июне. Они сорвались из-за того, что незадолго до этого Специальная прокуратура по Косово в Гааге предъявила обвинения президенту Хашиму Тачи в совершении военных преступлений.

Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость в феврале 2008 года. С тех пор ее признали более ста государств, в том числе США и большинство членов ЕС. Не признали независимость Косова, в частности, Россия, Китай, Испания, Израиль.

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