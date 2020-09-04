Греции и Турция начали обсуждения на экспертном уровне, чтобы снизить риск возникновения конфликта из-за энергоресурсов в Средиземноморье, заявил в пятницу на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Поскольку у нас много кораблей в Восточном Средиземноморье, мы полагаем, что есть необходимость в проведении технических переговоров для разработки механизмов устранения конфликтов. Никакого соглашения еще не достигнуто, но переговоры начались», — сказал Столтенберг (цитата по «Интерфаксу»).

Столтенберг подчеркнул, что переговоры на военном уровне направлены только на предотвращение каких-либо инцидентов между Грецией и Турцией и серьезно отличаются от дипломатических усилий, которые направлены на поиски долгосрочного решения этого противостояния.

«Это технические переговоры, а не переговоры по ключевым спорным вопросам между Грецией и Турцией, и как таковые они призваны дополнить, а не заменить усилия Германии по политическому посредничеству в целях деэскалации (ситуации в регионе)», — сказал он.

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