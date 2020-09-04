Саудовская Аравия планирует начать клинические исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в сентябре текущего года. Об этом заявил руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает «Интерфакс».

По информации американского университета Джонса Хопкинса, в королевстве выявлено 318 319 случаев коронавирусной инфекции, 3 982 человек скончались, 293 964 — выздоровели.

В общей сложности в мире с начала пандемии зафиксировано 26 331 492 случая COVID-19. 869 290 человек умерли, 17 541 744 — вылечились от болезни.

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