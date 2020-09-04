НАТО требует от РФ раскрыть ОЗХО всю программу производства «Новичка» и разрешить международное расследование инцидента с Алексеем Навальным. Об этом заявил в пятницу генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам внепланового заседания Североатлантического совета на уровне послов, посвященного ситуации вокруг Навального, передает ТАСС.

По его словам, страны НАТО обсуждают возможные меры в связи с инцидентом с Навальным, но пока нельзя сказать, какими они будут.

Российским СМИ, постоянно аккредитованным при НАТО, пресс-служба альянса не позволила задавать вопросы на этом мероприятии.

«Союзники (страны НАТО — прим. ТАСС) будут консультироваться в ответ на отравление Навального. Пока преждевременно говорить, какой может стать международная реакция», — сказал генсек альянса.

Minval.az