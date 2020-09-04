Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не ожидает проведения масштабной вакцинации от коронавируса в мире до середины 2021 года. Об этом заявила в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель структуры Маргарет Харрис, передает ТАСС.

«Если говорить о реалистичных сроках, то мы не ожидаем увидеть широкомасштабную вакцинацию до середины будущего года», — сказала она. Официальный представитель напомнила в этой связи, что на третьей стадии испытаний в настоящее время находится «значительное число вакцин-кандидатов». «Мы знаем, что по меньшей мере от шести до девяти из них уже прошли довольно длинный путь испытаний», — сказала Харрис.

Отвечая на вопрос, касающийся перспектив применения вакцин от коронавируса в США и России, она пояснила: «В основном дискуссии, как представляется, идут о третьей стадии испытаний». «Позиция ВОЗ состоит в том, что все мы работаем вместе, солидарно. Мы делимся данными и сравниваем их, чтобы мы, мир, получили вакцину, которая защитит всех», — отметила Харрис.

Она напомнила, что речь идет о «глобальном общественном благе». «Это нечто исключительно важное, что должно быть предоставлено всем странам мира. Пока все не защищены, никто не защищен», — резюмировала официальный представитель ВОЗ.

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