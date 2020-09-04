Население России к 2100 году уменьшится на 40 миллионов человек, однако этот прогноз может ухудшиться из-за коронавируса, предсказал РИА Новости один из авторов глобального научного прогноза по численности населения Земли директор Университета здоровья населения штата Вашингтон профессор Али Мокдад.

Как считают эксперты, к XXII веку в России останется 106 миллионов человек вместо 146 миллионов. Мокдад пояснил, что коэффициент рождаемости в России падает.

Кроме того, исследователи обратили внимание на уровень образования в стране: чем более образованны женщины, тем позже они идут на рождение ребенка. Такое поведение характерно не только для России, но и для всего мира.

По словам ученого, подобные выводы основаны не на отвлеченных данных — в работе над подготовкой доклада помогали и российские исследователи, а также Министерство здравоохранения. «Русские знают о России больше нас и сообщают нам вещи, которых мы не знаем. Это сотрудничество прекрасно», — сказал Мокдад.

Однако специалист отметил, что модель выстроена из расчета нынешней ситуации в мире и была сформирована еще до пандемии коронавируса. При этом, по его мнению, пандемия не окажет сильного влияния на общую тенденцию рождаемости в мире, поскольку его жертвами по большей части становятся люди старшего поколения.

При этом коронавирус повлияет на экономику каждой страны, отсрочит предоставление медицинских услуг для многих людей, как, например, иммунизация, ведение беременности. «Многие женщины сейчас не хотят беременеть, потому что они не могут попасть в больницу», — заметил специалист.

Он добавил, что в России появится недостаток рабочей силы, что приведет к снижению производительности и экономических показателей. Похожим образом поступила Германия, которая по этой причине приняла миллион человек, в том числе беженцев из Сирии.

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