Китайские власти сообщили об успешном запуске в космос экспериментального аппарата, который прошел в обстановке секретности. Об этом сообщает агентство «Синьхуа». Запуск осуществлен ракетой Long March-2F с космодрома Цзюцюа́нь на северо-западе страны.

Единственное, что известно про космический аппарат – это его многоразовость. После некоторого времени, проведенного на орбите, предполагается, что аппарат совершит посадку в заданном районе на территории Китая. «Он будет проверять технологии многоразовости во время полета, обеспечивать технологическую поддержку ради мирного использования космоса», — говорится в сообщении.

Эксперты предполагают, что запущенный аппарат может быть космопланом, который Китай обещал запустить в 2020 году. В настоящее время аналогичным минишаттлом обладают ВВС США – космоплан X-37B осуществил уже шесть околоземных длительных миссий.

Minval.az