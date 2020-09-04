Самый крупный бордель Европы Pascha, который расположен в Кельне, обанкротился из-за коронавируса. Об этом сообщает местная газета Express.

«Это немыслимо, но во вторник я подал заявление о банкротстве в местный суд», — признался управляющий публичного дома Армин Лобшайд. Он пояснил, что бордель израсходовал все свои средства во время того, как на фоне эпидемии правительство запретило секс-услуги.

Лобшайд подчеркнул, что мог бы избежать процедуры банкротства, если бы у него была гарантия на возобновление работы в грядущем году. При этом управляющий заметил, что, несмотря на запреты, проститутки все же продолжают работать, но подпольно и не платят за это налоги.

В Pascha 11 этажей, на которых трудится более 120 проституток, а также другой персонал, в том числе, повара и массажисты.

Minval.az