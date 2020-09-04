Турция поддерживает инициативу НАТО о начале переговоров между Анкарой и Афинами по урегулированию ситуации в Средиземном море и готова приступить к ним без предварительных условий. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

«Генеральный секретарь НАТО [Йенс Столтенберг] выступил с инициативой по снижению напряженности в Восточном Средиземноморье и по предотвращению нежелательных ситуаций с морскими и воздушными элементами. Эта поддержанная нашей страной инициатива, как заявил сегодня генеральный секретарь [НАТО], направлена на начало переговоров военно-технического характера между двумя странами в рамках НАТО. Эти переговоры касаются не только решения двусторонних вопросов между Турцией и Грецией, но и договоренностей, которые обсуждались между военными двух стран. Мы ожидаем, что Греция поддержит эту инициативу генерального секретаря НАТО», — подчеркивается в сообщении.

В МИД республики также отмечается, что Анкара готова приступить к переговорам с Афинами «без предварительных условий». В министерстве при этом добавили, что Турция готова к диалогу, чтобы «найти постоянные решения по всем вопросам в рамках международного права».

В заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга, распространенном в четверг в Брюсселе, говорится, что Турция и Греция договорились начать технические переговоры в рамках НАТО по урегулированию ситуации в Средиземном море. Однако Афинское Македонское агентство новостей (АМНА) со ссылкой на источник в греческом правительстве сообщило, что власти Греции не достигали соглашения о переговорах с Турцией в рамках НАТО, о котором заявлял Столтенберг.

В ведомстве отметили, что Турция рассчитывает, что Греция также поддержит инициативу НАТО о начале переговоров по урегулированию ситуации в Средиземном море.

Minval.az