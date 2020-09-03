Электронные сигареты не помогают отказаться от курения, предупреждают исследователи Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Ученые отобрали данные курильщиков из многолетнего исследования, посвященной табакокурению. Наблюдения показали, что около четверти курильщиков прибегают к электронным сигаретам, чтобы бросить курить. При этом воздержаться от курения на протяжении года удается 9,6% из них. Однако те курильщики, которые бросали дурную привычку без использования электронных сигарет, делали это с таким же успехом — а, значит, и смысла в электронных сигаретах не было, пишет «Газета.ру» со ссылкой на исследования, опубликованные в журналах PLOS ONE и American Journal of Epidemiology.

Более того, обследования выявляли у владельцев электронных сигарет следы никотина в организме — они пользовались никотиносодержащими жидкостями. Так, электронные сигареты не только не помогали бросить курить, но и снижали успехи в борьбе с никотиновой зависимостью.

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