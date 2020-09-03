Турецкие силовики задержали 8 человек, подозреваемых в связях с запрещенной в Турции организацией оппозиционного проповедника Фетхуллы Гюлена (FETO).

Ранее прокуратуры Анкары, Стамбула, Измира и Эскишехира выдали ордер на арест подозреваемых. В результате операции в центральной провинции Эскишехир полицией были задержаны 8 подозреваемых, сообщает агентство Anadolu.

Анкара возлагает на FETO ответственность за попытку государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года. Гюлен, который проживает в США с 1999 года, отрицает свою причастность.

Minval.az