Нынешнюю ситуацию с коронавирусом в Испании не следует сравнивать с пиком пандемии в марте, возвращать общенациональный режим изоляции нецелесообразно, заявил министр здравоохранения страны Сальвадор Илья.

«Да, мы видим рост количества случаев (заражения), но нельзя сравнивать это с тем, что мы наблюдали в марте, и система (здравоохранения) не перегружена. Нам нужно принимать конкретные меры, и мы это делаем», — приводит его слова «Интерфакс» со ссылкой на Cadena Ser.

Министр подчеркнул, что ситуация не такая тяжелая, как полгода назад, и он не считает нужным изолировать Мадрид, чтобы снизить скорость распространения коронавируса.

«Честно говоря, изоляции по периметру Мадрида не случится», — добавил испанский министр.

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