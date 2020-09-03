Известная российская телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева сделала прогноз по второй волне эпидемии коронавируса. По ее словам, сейчас медики уже готовы к возможному росту числа заразившихся. Об этом она сказала в ходе совместного прямого эфира со своим сыном.

Она отметила, что даже если будет вторая волна, то паниковать не следует, ведь медики сегодня знают, как лечить коронавирус.

«Поэтому даже если что-то будет, то мы знаем как лечить и нам не надо парализовать мир», — подчеркнула врач.

Minval.az