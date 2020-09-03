Британская газета Daily Mail приводит слова одного из создателей химиката «Новичок», советского ученого Владимира Углева, который предположил, что отравляющее вещество могли нанести на одежду оппозиционного политика Алексея Навального.

По словам Углева, агенты спецслужб могли проникнуть в номер Навального в томской гостинице и нанести каплю яда на одежду оппозиционера. Для такого отравления, продолжил ученый, нужна доза в 15 раз меньше объема обычной капли воды.

При этом он уверен, что на Западе никогда не узнают, что это был за яд, так как «русские уничтожат одежду, в которой был оппозиционер в день отравления».

«[Они] нанесли это вещество на его белье — трусы, носки, майки — и все, — отметил ученый. — С утра Навальный принял душ, надел свежее белье и поехал в аэропорт. Поскольку вещество через кожу действует значительно медленнее, чем перорально, через органы пищеварения, внутримышечно или ингаляционно, то прошло некоторое время [прежде чем оно подействовало]».

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