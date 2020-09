Tesla договорилась с рядом банков о сотрудничестве в продаже акций компании на общую сумму до 5 миллиардов долларов. Об этом говорится в сообщении американской корпорации.

«Мы заключили соглашение о распределении акций… согласно которому мы можем время от времени предлагать и продавать наши обыкновенные акции с общей ценой предложения до 5 миллиардов долларов», — цитирует «Прайм» сообщение.

Соглашение было заключено с рядом банков в качестве агентов, среди которых названы Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, Inc., Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Credit Suisse Securities (USA) LLC, SG Americas Securities, LLC, Wells Fargo Securities, LLC и BNP Paribas Securities Corp.

По итогам торгов понедельника акции Tesla подорожали на 12,6%, до 498,32 доллара. На предварительных торгах сегодня эти бумаги дорожают на 3,3%, до 514,96 доллара.

Minval.az