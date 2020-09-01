Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал сохранить общее с российским коллегой Владимиром Путиным отечество, которое, по его словам, простирается от Бреста до Владивостока.

Лукашенко подчеркнул, что Москва и Минск продолжат тесное сотрудничество. Он напомнил, что в своем послании народу и парламенту перед президентскими выборами заявил, что россияне стали называть белорусов не братьями, а партнерами.

Как утверждает Лукашенко, его услышали «и в Кремле, и везде». «Мы сегодня братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то «жиманул» на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок», — заявил он.

Лукашенко добавил, что он и Путин уже сделали «соответствующие выводы». «И чтобы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее отечество, — заверил он. — Наше общее отечество, где живут два народа от одного корня. Это отечество от Бреста до Владивостока».

В Беларуси три недели продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Он заявлял, что за протестами стоит Запад, у границ разворачиваются войска НАТО, поэтому они с Путиным договорились, что вместе справятся «с этой проблемой». Если за границей «дернутся», Москва и Минск могут задействовать совместную военную группировку, отмечал Лукашенко.

29 июля в Беларуси задержали 33 бойца ЧВК Вагнера. Власти утверждали, что они хотели организовать массовые беспорядки перед выборами. Лукашенко говорил, что еще один отряд «российских боевиков» переброшен на юг Белоруссии для дестабилизации обстановки в стране, о чем Минск предупредила Украина. Спустя несколько недель 32 бойца ЧВК были переданы России.

Minval.az