Численность населения России к концу 2020 года рекордно сократится за последние 14 лет — на 158 тысяч человек.

Об этом упоминается в проекте плана правительства по достижению национальных целей развития России.

По предварительным данным, на фоне пандемии сокращение будет в пять раз сильнее, чем годом ранее. При этом выйти на положительные значения страна сможет только через два года.

Издание отмечает, что более серьезное снижение численности граждан наблюдалось в 2006 году. Тогда население уменьшилось на 373,9 тысячи человек.

Уровень бедности в стране в этом году увеличится, доля россиян с доходом ниже прожиточного минимума составит 13,3 процента. В кабмине считают, что ниже этот показатель не опустится и в дальнейшем будет расти. Согласно национальному плану развития России, к 2030 году бедность должна сократиться до 6,5 процента.

Minval.az