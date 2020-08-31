Клинические испытания вакцины против коронавируса SARS-Cov-19 начались в столице Австралии Канберре, сообщает ТАСС.

Как сообщили в исследовательском центре Paratus Clinical, 80 добровольцев получат препарат, разработанный американской компанией Novavax, и еще столько же — плацебо.

Как отметили в Paratus Clinical, в масштабных клинических испытаниях, которые проходят одновременно в Австралии и США, примут участие 1,5 тыс. добровольцев, по 750 человек в каждой из стран. Первые участники тестирования — сотрудники вузов и студенты из Канберры. «Пилотная группа получивших вакцину — это добровольцы из Канберры, город был выбран, поскольку в регионе уже почти два месяца не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

Препарат пока получили 49 добровольцев, а остальные проходят итоговое медицинское обследование перед участием в эксперименте. После первой вакцинации через шесть месяцев их ждет повторная, а после они будут регулярно сдавать анализы, чтобы врачи могли отследить формирование иммунитета к коронавирусу и оценить его устойчивость. Промежуточные результаты исследований ожидаются к концу года.

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