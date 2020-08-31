Родители 23-летней жительницы Тбилиси Тамар Бачалиашвили, погибшей при невыясненных обстоятельствах, выступили со скандальным заявлением. Они уверены, что смерть их дочери связана с нелегальной международной торговлей оружием, пишут грузинские СМИ.

Тамар Бачалиашвили – специалист по IT-технологиям. Девушка уехала из дома на личном автомобиле утром 18 июля и пропала. Ее тело обнаружили на пятый день поисков на заднем сиденье ее машины в районе Тетрицкаро, в 65 километрах от Тбилиси.

Следствие по делу продолжается уже полтора месяца. Основная версия – самоубийство. Семья Тамар категорически с ней не согласна. Накануне у генеральной прокуратуры Грузии они провели предупредительную протестную акцию. Главное требование митинга – переквалифицировать статью «доведение до самоубийства» на «умышленное убийство». Также семья просит обнародовать спутниковые снимки, чтобы установить, в каком месте находилась машина Тамар в течение четырех дней до ее обнаружения.

Еще в начале августа в СМИ появилась информация о том, что незадолго до смерти Тамар расшифровала секретные файлы, связанные с тремя высокопоставленными грузинскими чиновниками. Утверждалось, что после этого девушка стала получать угрозы.

В течение последнего месяца родители Бачалиашвили требовали от следствия назвать имена этих людей, в том числе, обращаясь к премьеру Грузии Георгию Гахария. Сегодня мать Тамар, Теона Тамазашвили заявила, что трое указанных чиновников занимаются поставками оружия в зону карабахского конфликта.

«Я призываю власти Азербайджана и Турции заинтересоваться этим и затребовать у правительства Грузии файлы, связанные с тремя этими высокопоставленными чиновниками. Моя дочь случайно открыла их, расшифровав схему снабжения оружием карабахской войны», — заявила она.

«Для покупки оружия моей дочери перевели миллионы от различных компаний. Именно поэтому Служба госбезопасности участвовала в деле пропажи моего ребенка», — добавила она.

Теона Тамазашвили – медицинский работник, отец Тамар, Джумбер Бачалиашвили по образованию юрист, безработный. О работе Тамар родители знали только то, что она связана с программированием, а ее офис находится где-то в центральной части Тбилиси.

Несколько журналистов различных оппозиционных СМИ проводят собственное расследование дела, постоянно поддерживая коммуникацию с ее семьей. Тамазашвили говорит, что всю озвученную информацию ей предоставил ее источник. Одновременно она отмечает, что у нее нет возможности перепроверить эти данные.

Тамазашвили обещает продолжить протесты с середины сентября. При этом женщина предупреждает, что в будущем у их акций будут конкретные политические требования.

В МВД Грузии утверждают, что незадолго до смерти девушка искала в Интернете информацию о способах самоубийства. Кроме того, рядом с ее телом была найдена записка с указанием банковского счета. На нем оказалось 75 тысяч лари (около 24,2 тысячи долларов). Также в автомобиле были медикаменты, которые Бачалиашвили приобрела за день до своего исчезновения.

Minval.az