Совместное заседание глав оборонных ведомств государств — участников СНГ, государств — членов ШОС и ОДКБ пройдёт в Москве в начале сентября, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«Буду рад увидеть вас в начале сентября в Москве на совместном заседании глав оборонных ведомств государств — участников СНГ, государств — членов ШОС и ОДКБ», — сказал российский министр на встрече с главой военного ведомства Армении Давидом Тонояном, которая прошла на полях Международного военно-технического форума «Армия-2020» (цитата по «Интерфаксу»).

Minval.az