Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что альянс НАТО усиливает военное присутствие на границе с республикой, чтобы «затащить якобы нового президента». Такое мнение Лукашенко выразил во время посещения военного полигона под городом Гродно, его слова передает агентство БелТА.

«Вы видите, что они уже тащат сюда «альтернативного президента», делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка налицо — передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента», — сказал Лукшенко.

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