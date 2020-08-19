Ученые опровергли миф о том, что сифилис в Европу «привез» Колумб. Заболевание в Европе появилось задолго до открытия Америки, пишет «Вокруг света» со ссылкой на MedicalXpress.

Широко распространена гипотеза о том, что в конце XV века матросы Христофора Колумба занесли сифилис из Нового Света в Европу. В новом исследовании международная группа ученых приводит убедительные доказательства, что возбудитель заболевания бледная трепонема (Treponema pallidum) гуляла по Европе еще до того, как Колумб отплыл к новым берегам.

Исследователи обнаружили трепонему в останках четырех человек, живших в XV–XVIII веках в Финляндии, Эстонии и Нидерландах. Причем возраст останков, обнаруженных в Эстонии, относится к началу XV века. То есть человек был болен сифилисом задолго до того, как Колумб достиг побережья Америки. Для оценки возраста возбудителей заболеваний использовали как молекулярное датирование древних бактериальных геномов, так и традиционный радиоуглеродный анализ образцов.

Помимо сифилиса, ученые обнаружили один случай фрамбезии — бактериальной инфекции кожи, костей и суставов, вызываемой спирохетой Treponema pallidum pertenue. Сегодня болезнь встречается только в тропических и субтропических регионах. Однако результаты исследования свидетельствуют о том, что еще несколько столетий назад фрамбезия была распространена и в Европе.

В останках, обнаруженных в Нидерландах, ученые выявили патоген, принадлежащий к новой, неизвестной ранее линии трепонем. По словам специалистов, выявленный штамм генетически похож на все нынешние подвиды трепонем, но обладает уникальными качествами.

Результаты генетического анализа позволяют ученым предположить, что предшественник всех современных подвидов Treponema pallidum, вероятно, эволюционировал по меньшей мере 2500 лет назад.

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