Жителям Германии ежемесячно начнут раздавать по €1433 в рамках исследования. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на DPA.

Исследователи Немецкого института экономических исследований совместно со специалистами ассоциации «Мой базовый доход», представителями института Макса Планка и Кельнского университета намерены таким способом оценить эффективность схемы безусловного базового дохода.

Данную денежную сумму каждый месяц будут получать по 120 человек вне зависимости от наличия или отсутствия у них основного дохода.

Специалисты намерены в ходе эксперимента акцентировать внимание не на тратах фокус-группы, а на изменениях в их поведении. В рамках исследования также планируется сравнение полученных результатов с показателями группы из 1380 человек, которым деньги не выделяются.

Эксперимент будет длится три года.

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