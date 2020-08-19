Глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин приказал на Гродненском направлении (граница с Польшей и Литвой) усилить группировку войск дивизионами тактических ракет и систем залпового огня, а также отрядом беспилотников и средствами противовоздушной обороны. Об этом проинформировала пресс-служба оборонного ведомства в телеграм-канале.

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— В рамках выполнения поручения президента министр обороны генерал-майор Виктор Хренин поставил задачу подготовить предложения о проведении мероприятий соединениями Западного оперативного командования по подготовке и ведению обороны на Гродненском тактическом направлении; командование усилить ракетным дивизионом «Точка», дивизионом «Полонез», отрядом беспилотных авиакомплексов, средствами ПВО, радиоэлектронной разведки и борьбы, — уточняется в сообщении.

Minval.az