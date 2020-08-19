Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пограничникам усилить охрану границы по всему периметру страны.

Министерство обороны Беларуси должно внимательно отслеживать передвижение войск НАТО в Польше и Литве, заявил Лукашенко на заседании Совета безопасности страны.

«Министерству обороны особое внимание следует уделить передвижению войск НАТО на территорию Польши и Литвы. Мы должны отслеживать направления их движения и их замыслы», — отметил президент, слова которого приводит агентство БелТА.

Президент поручил МИД республики организовать работу по доведению до руководителей западных государств информации о ситуации в стране, а также предупредить политиков об ответственности за разжигание беспорядков.

«Им просто надо рассказывать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другие, и Зеленский. Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения, — сказал Лукашенко. — И предупредить их (не стесняться) об ответственности за разжигание беспорядков. Финансирование беспорядков — это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается».

Лукашенко также потребовал от МВД пресекать беспорядки, особенно в Минске. «В Минске не должно быть больше никаких беспорядков. Люди устали, люди требуют мира и тишины», — отметил он.

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