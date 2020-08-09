Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным разобраться с задержанием 33 россиян под Минском, пишет Интерфакс 9 августа.

В пятницу, 7 августа, у президентов состоялся телефонный разговор по инициативе Путина.

«С Путиным договорились разобраться по боевикам», — сказал Лукашенко, допустив, что эту ситуацию «может быть, третья страна спровоцировала».

«Мне все равно, это вторично. Главное, чтобы не устроили пожар в центре Минска», — сказал президент Беларуси.

Лукашенко также сообщил, что Путин передал ему письмо, в которых излагались факты о задержанных россиянах. Его сейчас изучает следствие. Белорусский лидер при этом заявил, что «никакие Вагнеры» не повлияют на отношения Беларуси и России.

«С Россией всегда будем сотрудничать, всегда будем вместе», — сказал Лукашенко. По его словам, во время телефонного разговора Путин сказал ему, что «мы в одной лодке».

Minval.az