Президент России Владимир Путин отправил белорусскому коллеге Александру Лукашенко письмо, где изложил все факты по задержанным под Минском россиянам.

Отмечается, что лидеры договорились разобраться по задержанным.

29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Беларусь в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

Киев заявил, что задержанные причастны к террористической деятельности на территории Украины и попросили выдать их для привлечения к ответственности.

Лукашенко пообещал выдать россиян, если Украина докажет их виновность.

Minval.az