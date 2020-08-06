Выражение «Маски сброшены!», полагают филологи, уходит своими корнями еще в эпоху балов-маскарадов. Для современного уха оно, быть может, звучит несколько избито и старомодно. Но актуальности своей не потеряло: «вести игру», «маскироваться» и прочая можно лишь до определенного предела. А потом наступает то, что после сумасшедшего успеха известного романа Богомолова даже люди, далекие от его героев — сотрудников контрразведки СМЕРШ — называют «моментом истины».

Расскажем по порядку.

12 июля на Товузском участке армяно-азербайджанской государственной границы, в нескольких сотнях километров от Карабаха, Армения устроила вооружённую провокацию, явно стремясь «разорвать» стратегические азербайджанские трубопроводы и железные дороги — коммуникации, имеющие огромное значение не только для Азербайджана, но и для Грузии, Турции и стран Евросоюза. Позиции Вооруженных сил Азербайджана, приграничные села, дома мирных жителей подверглись жестокому обстрелу. Были жертвы — не только среди военных, но и среди мирных граждан. Армения встретила достойный отпор со стороны Вооруженных сил Азербайджана. Очередной виток агрессии захлебнулся. Это уже общеизвестные факты. Как и реакция на очередной виток армянской агрессии со стороны мировой дипломатии. Многие страны: Турция, Украина, Молдова и другие — решительно и однозначно выступили в поддержку территориальной целостности Азербайджана. Многие призвали к миру и скорейшей деэскалации. Россия на самом высоком уровне заявила, что готова приложить все силы для снижения напряженности. О том, что Россия задействует все возможности, чтобы урегулировать нынешнее обострение между Арменией и Азербайджаном, в частности, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко в интервью ТАСС: «Могу лишь заверить, что мы сделаем всё возможное и проявим все лучшие качества российской дипломатии, народной дипломатии для того, чтобы не только урегулировать нынешний пограничный конфликт, но и в целом чтобы отношения между братскими и близкими нам странами, Арменией и Азербайджаном, улучшились. Россия имеет такие возможности, мы не раз ими пользовались, в том числе в ходе последней вспышки военных действий вокруг Нагорного Карабаха в 2016 году. Я уверен, что все наши возможности будут задействованы». Именно это требовалось и требуется от страны-посредника, а Россия, напомним, сопредседатель Минской группы ОБСЕ.

Только вот на деле «лучшие качества российской дипломатии» и «возможности», которыми располагает Россия, получили весьма своеобразное прочтение.

Как стало известно из заслуживающих доверия источников, и накануне армянской вооруженной провокации в Товузском направлении, и сразу после неё, точнее 4 и даже 17 июля и 4 августа, между Москвой и Ереваном была отмечена небезынтересная «военно-транспортная активность», а точнее, рейсы транспортных самолётов Ил-76. Летели «транспортники» по примечательному маршруту Ростов- Минводы- Актау-Туркменбаши-Решт-Мегри-Ереван, и обратно тем же окружным путём.

Немного арифметики. Было зафиксировано по 5-6 рейсов транспортных самолётов Ил-76, каждый из которых способен нести по 40 тонн груза. То есть речь идёт о весьма солидной партии «груза». Будем реалистами — вряд ли эти «транспортники» доставляли в Армению плюшевых медвежат, гречку или детское питание. Речь идёт о поставках оружия, причём, судя по количеству рейсов, весьма масштабных.

Но, предположим, что в Иране действительно были «не в курсе», что именно везут в Армению российские «летающие грузовики». Допустим даже, что рейсы были официально заявлены властям Ирана как гражданские. Другой вопрос, что о содержимом этих самолётов прекрасно знали в самой России.

А вот тут нелишне вспомнить, как в 1997 году разразился громкий скандал. Депутаты Госдумы РФ генерал Лев Рохлин и Аман Тулеев выступили с сенсационным заявлением: из Москвы в Ереван доставлено оружие ни много ни мало на миллиард долларов! Причём в подарок — заплатить за него Армения не могла и даже не пыталась. В «исполнительной вертикали» все отрицали и старательно изображали круглые глаза и оскорбленную добродетель, одни эксперты предупреждали, что даже обычный рейс транспортника требует согласований на достаточно высоком уровне, а другие разводили руками: на дворе стояли девяностые, в России не было даже намека на порядок, и возможно, кто-то с кем-то действительно «договорился»…Потом генерал Рохлин погиб при весьма подозрительных обстоятельствах, ушли из жизни многие другие, кто имел отношение к скандалу, ответственность за подозрительную «коммерцию» некто не понёс…

Но прошло лет 10-11, и грянул новый скандал. В январе 2009 года стало известно о «подаренном» Армении Россией оружии на 800 миллионов долларов. Попавший в СМИ список включал в себя танки Т-72, БМП, БТР 70/80, БРЭМ-2 (на базе БМП-1), ракеты «Шилка» и «Стрела», ракеты залпового огня «Град», самоходные артустановки «Акация» (на базе Т-55) и «Гвоздика» (на базе МТ-ЛБУ), пушки «Рапира», ракеты «Куб», гранаты Ф-1, РГД-5, РКГ-3/3 ЕМ, а также подствольные гранатометы, минометы, автоматы Калашникова, ночные бинокли, тротил, мины и т.д. В Москве опять пытались все отрицать.

И вот теперь — новый скандал и новые поставки оружия, за которые нищая Армения даже теоретически не смогла бы заплатить. К тому же это оружие было доставлено в Армению как раз накануне предпринятой ею провокации на Товузском направлении. Совпадение? Не похоже. В ереванских штабах сидят люди, которые хорошо понимают: за такими оружейными «инъекциями» всегда стоит политическое решение. И неудивительно, что эти рейсы военно-транспортных самолётов ВВС России, точнее, тот груз, который они доставили, в Ереване восприняли как недвусмысленную «отмашку» на новую провокацию в Товузе. И самое главное, на дворе не «лихие девяностые», когда, как утверждали знающие люди, можно было что-то «занести» командиру части и договориться «взять в аренду» хоть танки, хоть истребители. На календаре — 2020 год, «вертикаль власти» и полностью управляемая страна. А тем более армия. Так что версии о «местной самодеятельности» не годятся априори.

И что же — в Москве, где называют Азербайджан «братским» и «близким», не знали, в кого из этого оружия будут стрелять? Там не в курсе,что Армения и Азербайджан в состоянии войны? На минуточку забыли, кто и чьи территории оккупирует, чьи граждане на положении беженцев, кто отказывается выполнять посвящённые карабахскому конфликту резолюции СБ ООН, за которые, кстати, голосовала и Россия? Не представляют себе, как влияют на поведение страны-агрессора такие «оружейные подарки»?

И самое главное, там уверены, что все это укладывается в этику поведения страны-посредника?

Гадать можно долго. Но в чем не приходится сомневаться, так это в том, что шила, как известно, в мешке не утаишь. Если это «шило» величиной с огромный транспортный самолёт — тем более. Особенно в XXI веке с его спутниковым наблюдением, «флайт-радарами» и т.д. И то оружие, которое доставили в Армению российские транспортники, вопреки планам его «заказчиков», не нанесло невосполнимого ущерба азербайджанским трубопроводам и железным дорогам. А вот насчет имиджа России как посредника и добрых отношений Москвы и Баку полной уверенности уже нет. Вне зависимости от того, понимали ли эти тонкости на Смоленской площади или на том московском «пятачке», где сосредоточены минобороны РФ, ее Генштаб и т.д.

НУРАНИ

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