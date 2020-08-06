Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил о том, что контроль и снижение веса, физическая активность, а также правильное питание во многих случаях гораздо эффективнее приема лекарственных препаратов.

По его словам, люди пьют таблетки, потому что это намного проще, нежели соблюдение спортивного режима и режима питания.

«Часто мы лекарством закрываем свою лень. Нам трудно похудеть, нам трудно двигаться — мы принимаем таблетку. Мы не думаем о том, помогает она, не помогает, может, она делает больше вреда», сказал он, выступая в эфире телеканале «Россия 1».

Врач отметил, что около двух третьих всех медикаментов оказываются лишними. «Если вы не какой-то хронически тяжелый больной, вы не должны принимать больше четырех препаратов», — цитирует медика РИА Новости.

В этой связи он предостерег пациентов от формирования лекарственной зависимости, которая в некоторых случаях возникает «быстрее, чем тяга к наркотикам».

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