Живший на территории Канады 75 млн лет назад динозавр страдал от злокачественной остеосаркомы, выяснила международная команда ученых во главе со специалистами из Королевского музея Онтарио. До этого ученые уже находили окаменелости динозавров со следами опухолей, но точный диагноз удалось поставить впервые. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на журнал The Lancet.

Исследователи обнаружили деформированную большеберцовую кость центрозавра — птицетазового динозавра, жившего в меловом периоде (около 75 млн лет назад) 30 лет назад в канадской провинции Альберта. Сначала они не придали значения обнаруженным изменениям, посчитав их признаком травмы. Но недавно ученые снова обратились к находке, чтобы выяснить причины деформации.

Палеонтологи из Королевского музея Онтарио привлекли к работе онкологов и остеопатов. Исследователи провели компьютерную томографию и биопсию костной ткани, рассмотрев ее образцы под микроскопом. Ученым удалось поставить динозавру точный диагноз — злокачественная остеосаркома. В отличие от большинства онкозаболеваний, она поражает не мягкие ткани, а кости, что и позволило сохраниться признакам опухоли. По словам исследователей, на момент смерти динозавра она разрослась до размеров большого яблока.

Учитывая размеры опухоли, она серьезно ограничивала передвижение динозавра. Кроме того, метастазы наверняка поразили другие органы, что также осложняло его жизнь. Тем не менее динозавр прожил с опухолью довольно долго, что позволяет делать определенные выводы о социальной жизни групп динозавров.

В перспективе исследователи планируют искать признаки остеосаркомы и у других динозавров. Остеосаркома встречается у многих птиц, и изучение ее развития на их примере поможет узнать больше о том, как протекает заболевание, отмечают ученые.

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