Совместные учения Азербайджана и Турции еще долго останутся предметом пристального анализа и военных специалистов, и политических экспертов. Задача у первых, конечно, посложнее: армии раскрывать своих секретов раньше времени не любят. Хотя и публикуют посвященные учениям и весьма профессионально сделанные видеоролики — так, чтобы и боевую мощь убедительно продемонстрировать, и лишней информации не раскрыть.

Другое дело — эксперты политические. Которым многое ясно и без тактико-технических характеристик оружия или тонкостей предпринятых маневров. Сближение Азербайджана и Турции, укрепление позиций Анкары на Южном Кавказе, заметный «сдвиг» баланса сил в Карабахе, где о себе заявляет новый сильный внешний игрок — Турция со своей второй по мощи армией, реакция на эти перемены со стороны «третьих стран» — все это по вполне понятной причине находится в центре внимания экспертного сообщества.

Того, что совместные учения Азербайджана и Турции вызовут сильнейший «перепуг» в Армении, следовало ожидать. Речь идет не просто о демонстрации силы. Все куда серьезнее. То, что происходило и происходит на Южном Кавказе, имеет вполне понятное название — это крушение очередного мифа армянской пропаганды. В апреле 2016 года рассыпался в прах миф о «боеспособности» армянской армии. В Иреване упивались территориальными захватами начала девяностых, достигнутыми при помощи воевавших на стороне Армении регулярных российских воинских частей, лили друг другу бальзам на уши в стиле «это у Армении армия, а у Азербайджана — вооруженные формирования»,..и вдруг столкнулись с совсем не той армией, которую ожидали встретить. Да так, что политическая «турбулентность» в Армении продолжается по сей день: Пашинян учредил даже специальную комиссию по расследованию причин поражения Армении в апреле 2016 года. Что, без сомнения, представляет собой интересный поворот после карикатурных попыток армянской пропаганды красиво поговорить о мнимой собственной «победе» (на фоне разгрома, жертв и территориальных потерь»).

Затем, по горячим следам боев в Товузе, рухнул еще один миф — об «оборонительном зонтике» ОДКБ над Арменией. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об этом предельно четко: «Целенаправленная деятельность Азербайджана привела к тому, что зонтик над Арменией уже продырявился».

А теперь, на фоне совместных военных учений Азербайджана и Турции, настает черед уже российского «зонтика». Эти учения выявили несколько весьма опасных и неприятных для Армении факторов. Россия — более не «военный монополист» в регионе — здесь о себе уверенно заявила Турция. Для Армении уже очень плохо — как бы иреванские «отбросы Сороса» ни пытались играть в «диверсификацию политики», при первых же признаках надвигающихся военных неприятностей здесь бегут за поддержкой именно к Кремлю. Неудивительно, что у армянского «перепуга» проявляется весьма своеобразный «российский акцент». Так, армянский политолог Давид Джамалян, бывший советник министра обороны Армении, вкрадчивым тоном опытного доносчика изрекает: такая-сякая Турция целенаправленно подчеркивает свое военное присутствие в Нахичевани, ведутся даже разговоры о размещении там военной базы, а это, по версии Джамаляна, прямая угроза не только для Армении, но и для России: «Россия потеряет свое влияние и взамен получит влияние Турции в регионе», — стращал Джамалян, добавляя, что «как Армения, так и Россия очень пристально следят за тем, что происходит в Нахичеване. Турки об этом прекрасно знают и отдают себе отчет, понимают, что какие-либо трансформации военных учений против Армении повлекут за собой очень болезненные для нее последствия».

А затем в РосСМИ начинают появляться статьи, из текста которых иреванские «уши» торчат прямо-таки в карикатурных масштабах. Их авторы пугают слабонервных, что «Эрдоган играет по своим правилам», что это «Турция разжигает войну между Арменией и Азербайджаном», предрекают, что «армянскую армию на испуг не возьмешь» (что на фоне нынешних алармистских воплей звучит не ахти как убедительно), предрекают, будто бы «следующая эскалация произойдёт на Нахичеванском направлении», где с Турцией и Азербайджаном уже будет воевать и Россия, и даже Иран,потому как «Нахичевань для Исламской Республики — отдельный случай», и «видеть здесь «победоносные» операции со стороны единственной ближневосточной страны-члена НАТО в Тегеране явно не намерены». Словом, налицо старательная, примитивная и неубедительная попытка сыграть шоу на тему «Москва за нами». Только вот эта неуклюжая пропаганда в состоянии убедить разве что самую неосведомленную публику, но не думающих экспертов. Которые обращают внимание прежде всего на реалии. РФ, конечно, при всей нелюбви к Пашиняну вряд ли откажется от такого форпоста, как Армения, Кремль устраивает в ответ на учения Азербайджана и Турции собственные милитари-тренинги на территории Армении, но…без переброски дополнительных воинских контингентов. А это уже повод озвучить совсем неудобный и крамольный вопрос: сможет ли Москва, даже если очень захочет, оказать Армении военную поддержку в том объеме, в каком это необходимо для «спасения форпоста», если «горячо» будет уже не на учениях? Особенно с учетом того, что военное присутствие России в той же Сирии не спасает Башара Асада от турецких военных рейдов и воздушных ударов ВВС США и Израиля, а российские распиаренные С-300, стерегущие небо над базой «Хмеймим», даже не пытаются этому воспрепятствовать? И не идет ли Армения семимильными шагами к повторению самых трагичных страниц своей недавней истории, когда армянские политические дельцы тоже ввязались в войну с расчетом на внешнюю поддержку, но в решающий момент эту поддержку не получили?

И чем дольше Армения «тянет время» и отказывается вывести свои войска с захваченных азербайджанских земель мирным путем, тем больше шансов на повторение этого сценария. Просто потому, что «зонтика» над Арменией больше нет, а рухнувшие мифы не заменят реальности, Несмотря на все попытки их «реанимировать»

Нурани, политический обозреватель

Minval.az