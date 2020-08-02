После излечения от коронавирусной инфекции и при наличии плохого самочувствия пациентам следует принимать витамины группы В и D. Об этом «Российской газете» рассказала кардиолог Татьяна Рыбка.

Всем вылечившимся от CoViD-19 доктор порекомендовала также соблюдать режим труда и отдыха и больше времени гулять. При этом всем тем, у кого заболевание только обнаружили, или появились первые симптомы простуды Рыбка посоветовала «не гадать на кофейной гуще», а сразу же обращаться к врачам за помощью.

— Сейчас схемы лечения отработаны, во многих случаях достаточно лечиться дома, соблюдая режим самоизоляции. Мы, медики, видели на примере сотен случаев: если человек адекватно лечится от ковида, риск отдалённых последствий — минимальный, — добавила Рыбка.

Кардиолог также призвала граждан соблюдать все меры безопасности и не забывать о масках и перчатках, ведь коронавирусная инфекция ещё никуда не ушла.

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