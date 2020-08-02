Позволять себе плакать стоит не только женщинам и детям, но и мужчинам, так как это помогает снять стресс. Об этом заявил психиатр Евгений Фомин.

«Плакать полезно для нервной системы, поскольку слезы — это мощный антистрессовый механизм. Когда человек плачет, он, образно говоря, позволяет выходить негативным и тяжелым эмоциям через слезы», — цитирует «Спутник» Фомина.

По его словам, мужчинам бывает сложнее пережить тяжелую ситуацию в жизни, так как они из-за социальных установок лишены «возможности использовать плач в качестве антистрессового механизма».

Психиатр добавил, что вместе со слезами из организма вымываются токсины и вещества, которые стимулируют стресс. Он объяснил, что в слезе содержится пролактин, который является одним из гормонов стресса.

Однако Фомин порекомендовал плакать так, чтобы этого никто не видел. Кроме того, часто пользоваться этим приемом снятия напряжения не следует ни мужчинам, ни женщинам, отметил психиатр. По его словам, плач демонстрирует окружающим, что человек находится в слабой и жертвенной позиции.

«Если человек злоупотребляет этим антистрессовым механизмом, то он может зафиксировать эту жертвенную позицию у себя и потом слишком часто в нее входить или привыкнуть к ней», — заключил Фомин.

Minval.az