Ученые из Музея естественной истории во Флориде пришли к выводу, что причиной исчезновения гигантских голубей в королевстве Тонга стал антропогенный фактор.

Длина птицы без учета хвоста составляла полметра, а весил он в пять раз больше сизого голубя. Но несмотря на столь крупный размер он был способен летать. По мнению исследователей, которое приводит «Спутник», у голубя Tongoenas burleyi было яркое оперение, характерное для видов, обитающих на верхушках деревьев.

Зоологи выяснили, что птицы Tongoenas burleyi, населявшие острова в Тихом океане по меньшей мере в течение 60 тыс. лет, вымерли за 100–200 лет после прибытия на архипелаг людей — примерно 2850 лет назад.

Это привело к необратимым процессам во флоре островов. Птицы питались плодами манго, гуавы и клокочины и распространяли семена по островам. После исчезновения гигантских голубей в Тонга не осталось птиц, которые могли бы это делать. Таким образом, отсутствие на островах Tongoenas burleyi ставит под угрозу существование местных деревьев, отмечает докторантка Университета Нью-Мексико Уна Такано.

«Голуби, обитающие в Тонга сегодня, слишком малы, чтобы есть крупные плоды. Это угрожает некоторым фруктовым деревьям», — отметила ученая.

Разнообразие голубей на тихоокеанских островах и сегодня велико, всего насчитывается более 90 видов. Однако численность и распространенность птиц в этом регионе, по словам ученых, лишь отдаленно напоминает то, какими они были раньше. В Королевстве Тонга, например, сейчас сохранилась лишь половина видов, исторически населявших эту территорию.

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