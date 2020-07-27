На севере Москвы из-за сильного ливня вечером 27 июля затопило дороги, в том числе крупные магистрали. Об этом в твиттере сообщил Центр организации дорожного движения.

Кроме того, затопило одну из лестниц вестибюля станции Московского центрального кольца «Ботанический сад», пишет ТАСС. НТВ сообщает о потопе на станции «Савеловская».

В погодном центре «Фобос» РИА Новости сообщили, что во время ливня выпало более половины месячной нормы осадков.

Метро Ботанический сад, сейчас pic.twitter.com/fg3CXLNYle — Joker Ace (@jokers_face) July 27, 2020

В Москве гроза. Город традиционно уходит под воду. На видео — станция МЦК «Ботанический сад». Говорят, поливать будет до вечера, так что, берегите себя pic.twitter.com/rBu90TatxB — НТВ (@ntvru) July 27, 2020

В Москве ливень затопил станцию МЦК «Ботанический сад» и автомобильную дорогу под ней. Под путями скопилось столько воды, что машины не могут проехать. pic.twitter.com/wrn1Lt0ywV — Коммерсантъ (@kommersant) July 27, 2020

Зону кладовых помещений в ЖК «ГринПарк» тоже подтопило. Жильцы массово пытаются спасти свои вещи. Что и говорить, качество строительства — на пятерку! Интересны комментарии застройщика и управляющей компании. Хотя наверняка это все фейк и постанова pic.twitter.com/WPJyPMyaH0 — Дикая Москва (@WildWildMoscow) July 27, 2020

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