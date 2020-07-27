На севере Москвы из-за сильного ливня вечером 27 июля затопило дороги, в том числе крупные магистрали. Об этом в твиттере сообщил Центр организации дорожного движения.
Кроме того, затопило одну из лестниц вестибюля станции Московского центрального кольца «Ботанический сад», пишет ТАСС. НТВ сообщает о потопе на станции «Савеловская».
В погодном центре «Фобос» РИА Новости сообщили, что во время ливня выпало более половины месячной нормы осадков.
Метро Ботанический сад, сейчас pic.twitter.com/fg3CXLNYle
— Joker Ace (@jokers_face) July 27, 2020
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Митинский радиорынок. Ливневки просто улет…. Как на Енисейской Енисей пришел в гости:( #дождиквмоскве #ливень #дождливаямосква
В Москве гроза. Город традиционно уходит под воду. На видео — станция МЦК «Ботанический сад».
Говорят, поливать будет до вечера, так что, берегите себя pic.twitter.com/rBu90TatxB
— НТВ (@ntvru) July 27, 2020
В Москве ливень затопил станцию МЦК «Ботанический сад» и автомобильную дорогу под ней. Под путями скопилось столько воды, что машины не могут проехать. pic.twitter.com/wrn1Lt0ywV
— Коммерсантъ (@kommersant) July 27, 2020
Зону кладовых помещений в ЖК «ГринПарк» тоже подтопило. Жильцы массово пытаются спасти свои вещи. Что и говорить, качество строительства — на пятерку!
Интересны комментарии застройщика и управляющей компании. Хотя наверняка это все фейк и постанова pic.twitter.com/WPJyPMyaH0
— Дикая Москва (@WildWildMoscow) July 27, 2020