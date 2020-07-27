Сегодня Бахрам Багирзаде был выписан из больницы и вернулся домой, где продолжится его амбулаторное лечение, сообщает Trend Life. У входа в Центральный таможенный госпиталь его встретили члены семьи и представители СМИ, артист выразил признательность всем, кто вернул его к жизни после тяжелой болезни.

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Лечение заслуженного артиста Азербайджана Бахрама Багирзаде проходило непосредственно под контролем первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

«Жертвами коронавируса в мире стали более 600 тысяч человек, но Всевышний смилостивился надо мной. Хотелось бы выразить признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за то, что были созданы прекрасные условия и правильная система в сфере здравоохранения, врачи день и ночь заботились обо мне, наверное, в противном случае я бы не вышел из создавшегося критического положения. Выражаю признательность всем врачам и сотрудникам Центрального таможенного госпиталя, от рядового обслуживающего персонала до главврача. Это настоящие герои этой войны! Я попрошу лично господина президента, чтобы после завершения пандемии они были отмечены большими премиями, орденами и медалями. Я горжусь тем, что в Азербайджане есть такие врачи! Благодарю всех, во главе с заместителем начальника Центрального таможенного госпиталя по лечебным вопросам Бахтияром Мусаевым. Особую благодарность выражаю первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой. Моя искренняя признательность этой личности была ранее выражена и опубликована в СМИ. Если бы не забота, внимание и помощь Мехрибан ханум я бы, скорее всего, не общался сейчас с вами. 46 дней я держал всех в напряжении, и ваша любовь навсегда останется в моем сердце», — сказал Бахрам Багирзаде, и был встречен овациями собравшихся людей.

Minval.az