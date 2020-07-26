Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер допустил возможность проведения повторногo боя c экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«Еще один бой с Макгрегором? Я пока счастлив на пенсии. Нельзя загадывать, но оно бы того стоило. Что-то наподобие азартной игры, верно? Стоит выжать сок, кто бы ни был противником», — приводит слова Мейвезера Forbes.

Первый бой между американцем и ирландцем прошёл в августе 2017 года и завершился победой Мейвезера нокаутом.

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