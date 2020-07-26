В интернете обсуждают видео, опубликованное джазовым музыкантом Крисом Брубеком. На нем российский флейтист и солист Российского национального оркестра Максим Рубцов играет «Шутку» (Badinerie) Иоганна Себастьяна Баха дельфинам в океанариуме, сообщает Classic FM.

Любопытный дельфин плавает в бассейне у ног музыканта, пока тот исполняет пьесу Баха. Спустя время к ним подплывает еще один питомец океанариума, но его, кажется, не очень интересует классика. Он быстро исчезает из кадра. Оставшийся «зритель» слушает «Шутку» до конца.

Ролик понравился пользователям соцсети: «По крайней мере, у одного дельфина хороший музыкальный вкус», «Вам нужно завести дельфина дома», «Потрясающе! Спасибо».

Брубек написал, что Максим Рубцов выступал в качестве приглашенного музыканта вместе с ним и другими участниками американской джазовой группы Brubeck brothers quartet, в которую входит его брат, барабанщик Дэн Брубек, гитарист Майк Демикко и пианист Чак Лам.

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