Этот красивый плод не только вобрал в себя все полезные свойства персика, но в некоторой степени даже обошел своего собрата. «Спутник» разбирается, в чем его польза и может ли он нанести вред.

Вкусный и сочный нектарин – не что иное, как генетическая мутация персика, вопреки распространенному мнению о том, что это гибрид сливы и персика. Нет, создала этот фрукт сама природа, а вовсе не люди. Его кожица лишена ворса, она совершенно гладкая и намного тоньше и нежнее, чем у персика.

При весьма скромной калорийности (не более 50 в 100 граммах продукта) нектарин называют настоящей витаминно-минеральной бомбой. Ведь он богат аскорбиновой и фолиевой кислотами; цинком, йодом, фосфором, марганцем, железом; клетчаткой и пектинами, а также самыми различными витаминами – группы С, А, В и т.д. А пищевые волокна этого плода мягко очищают организм от ненужных шлаков и токсинов.

Нектарин удерживает влагу в клетках кожи, ускоряет обменные процессы организма, стабилизирует нервную систему, укрепляет иммунитет. Кроме того, он является профилактическим средством от возникновения камней в почках.

Интересно, что в высушенных плодах полезные свойства сохраняются практически полностью.

Магний совместно с витамином В2, фолиевой кислотой и особенно с кремнием повышает трудоспособность и стрессоустойчивость, снимает хроническую усталость, поддерживает нервную систему. Благодаря своим качествам нектарин также не дает одолеть бессоннице.

Калий благотворно влияет на работу миокарда, а растительная клетчатка не дает «вредному» холестерину откладываться на стенках сосудов.

Сок нектарина способствует выведению солей натрия и лишней жидкости. Полезен в профилактике артрита и подагры.

Чувство сытости обеспечит клетчатка. А различные минералы и антиоксиданты способствуют быстрому сжиганию жиров.

Высокая доза витаминов А и С помогают удерживать влагу в организме и, в частности, в коже. Благодаря этому разглаживаются мелкие морщинки, восстанавливается здоровый цвет лица. Чистоту кожи обеспечивают пектиновые волокна, которые прекрасно очищают организм.

Огромную пользу волосам и ногтям приносят фолиевая кислота и цинк. А витамин В9 препятствует старению.

Из-за повышенного содержания природных сахаров нектарины с осторожностью нужно употреблять диабетикам. Кроме того, иногда встречается индивидуальная непереносимость продукта.

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