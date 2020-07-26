Бахрам Багирзаде в соцсети «Инстаграм» выразил благодарность всем, кто поддерживал его в трудную минуту.

«От всего сердца, которое бьётся благодаря потрясающим врачам и милосердию Всевышнего, я благодарю каждого, кто в эти тяжёлые дни молился Богу за моё здоровье! Возвращение к жизни было похоже на бесконечную дорогу по выжженной пустыне, в конце которой меня встретили потоки чистейшей воды. И это были ваши молитвы, мои дорогие друзья! Вы молились обо мне в мечетях и дома во время намаза, вы зажигали свечи в христианских храмах и призывали Создателя в мудрой тишине синагог. И даже те, кто не исповедует никакую религию, произносили столько тёплых, искренних слов, что для меня они тоже стали молитвой. Огромное спасибо всем, с кем я знаком и дружен! И особенное спасибо тем, с кем я не знаком, потому что ваши молитвы и поддержка стали для меня самым трогательным, светлым и бесценным проявлением человеческой доброты. Да пребудет с вами милость Всевышнего во все дни вашей жизни! Здоровья вам и всем, кого вы любите! Ваш Бахрам Багирзаде», — написал Бахрам Багирзаде.

Minval.az